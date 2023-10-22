SpaceX, Starlink İnternet Takımyıldızını Genişletmek İçin 2024'te 144 Roket Fırlatacak

SpaceX, Starlink'e ait internet takımyıldızının ağını genişletmek için 2024 yılında fırlatılacak roket sayısını neredeyse iki katına çıkarmayı planlıyor. Şirket, 144 roketle neredeyse her üç günde bir misyon yürütmüş olacak.

SpaceX, Starlink'e ait internet takımyıldızının ağını genişletmek istiyor. Bu doğrultuda 2024 yılında fırlatılacak roket sayısı neredeyse iki katına çıkacak. Uzay şirketi, 144 roketle neredeyse her üç günde bir misyon yürütmüş olacak.

SpaceX 2024'te 144 fırlatış yapmak istiyor

Bir SpaceX yetkilisinden gelen bilgilere göre, şirketin önümüzdeki yıl için fırlatma hedefleri belli oldu. Elon Musk'ın uzay firması, yaklaşık 100 görevle bitirilecek 2023'e kıyasla büyük bir artış yaratacaklarını ifade etti.

2024'te planlanan fırlatmalarının çoğu, yörüngeye yeni Starlink uyduları yerleştirmeyi içerecek. Bunun haricinde diğer uzay firmalarıyla yürütülecek misyonlar, Uluslararası Uzay İstasyonu görevleri ve Starship gibi diğer fırlatışlar gerçekleştirilecek.

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Her ay 12 fırlatma temposuna ulaşmak için SpaceX'in operasyonlarında çok sayıda optimizasyon yapılması gerekiyor. Şirketin fırlatma tesislerinde geri dönüş sürelerini kısaltma konusunda önemli adımlar attığı belirtildi. Mühendisler ayrıca daha fazla kalite güvencesiylr güvenilirliği artırmaya odaklanmış durumda.

SpaceX'in Falcon 9'daki roket güçlendiricilerini geri kazanma ve yeniden kullanma becerisi, 20 defaya kadar kullanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Şirketin bu sürdürülebilirliği, diğer fırlatma sistemlerine kıyasla hem maliyetleri hem de üretim ihtiyaçlarını azaltıyor.

SpaceX ayrıca 2024 yılında doğrudan akıllı telefonlara "Starlink Direct to Cell" hizmeti sunmak istiyor. İlerleyen yıllarda ise ses ve veri hizmetlerine genişleyerek GSM operatörü olarak hizmet vermeyi planlıyor. Bakalım önümüzdeki yıl şirket için nasıl geçecek.

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