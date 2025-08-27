SpaceX'in Starship Roketinin 10. Test Uçuşu Tamamlandı

ELON Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu tamamlandı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşunun tamamlandığı bildirildi. Texas'taki Starbase üssünden fırlatılan dev roket, ilk kez sahte Starlink uydularını yörüngeye bıraktı. 123 metre yüksekliğindeki Starship, kalkıştan üç dakika sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrıldı. Üst kademe, 30 dakikalık uçuşun ardından sekiz adet sahte Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı.

Uçuş kapsamında yeni nesil altıgen ısı kalkanı karolarının da test edildiği belirtildi. Atmosfere yeniden girişte aşırı ısılara karşı dayanıklılığı ölçülen kalkanlar, roketin Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılabilmesi için kritik önemde görülüyor. Super Heavy güçlendirici, Meksika Körfezi'ne alternatif motor konfigürasyonu kullanarak yumuşak bir iniş yaptı. Üst kademe Starship ise son saniyede meydana gelen patlamaya rağmen Avustralya açıklarında, Hint Okyanusu'na planlanan şekilde indi.