SpaceX'in Starship Roketinin 10. Test Uçuşu Hava Koşulları Nedeniyle Ertelendi

ELON Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşu hava koşulları nedeniyle ertelendi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşunun, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelendiği bildirildi. SpaceX, sosyal medya hesabından Starship roketi 10'uncu test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Starship roketinin Texas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiği belirtildi.