SpaceX, 2023'te 92 Başarılı Operasyonla Rekor Kırdı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzayın sır perdesi aralanıyor. Ayrıca özel şirketler, uzay sektörüne ilgi duymaya başladılar. Bu yıl uzay uçuşu için yoğun bir yıl oldu. Hatta bugüne kadarki en yoğun yıl diyebiliriz. Bu sonbaharda uzay şirketleri, oldukça aktifti. Bu şirketler içinde en çok dikkat çeken ise hiç şüphesiz SpaceX'ti. 2023'teki son Starlink uyduları ile SpaceX tek bir yıl içinde başarılı yörüngesel fırlatma rekorunu bir kez daha kırdı. İşte detaylar…

SpaceX, 92 başarılı operasyonla bu yılın rekorunu kırdı!

Elon Musk bu yıl için 100 fırlatma hedefi koydu. 7 Aralık itibariyle 92 fırlatma ile hedefine en çok yaklaşan şirket oldu. Özel şirketler yalnızca bilim ve iletişim misyonu hedeflemiyor. Bunların yanı sıra uzay turizmi için de kendini yineliyor. Bir bilet alabilecek kadar zengin olan herkes uzayı ziyaret edebilecek.

Ancak uzay uçuşu tahmin edildiğinden daha zor. Özellikle de oyunu tasarım yenilikleriyle değiştirmeye çalışıyorsanız daha da zor. Ancak 2023 uzay çalışmaları için bir zafer yılı oldu. Tüm bu zaferlere rağmen pek çok aksaklık da yaşandı. Bu aksaklıklardan biri hiç şüphesiz nisan ayında gerçekleşti.

Elon Musk, Starship roketinin ikinci uçuşunu değerlendirdi!

SpaceX'in Starship Roketi fırlatıldıktan kısa bir süre sonra yanarak yok oldu. Ayrıca güçlü motorları kalkış esnasında fırlatma rampasını parçaladı. Çevreye büyük zarar verdi. SpaceX bu uçuştan sonra 2. test uçuşu için hazırlıklarını tamamladı. Yakın zamanda ise 2. test uçuşunu gerçekleştirdi. Yörüngeye ulaşamasa da Musk bu test uçuşunu başarılı buldu.

Görünüşe göre SpaceX 2023'te nefes almak için bir kez bile durmamış. Şirket, yeniden kullanılabilir Falcon 9 ve kısmen yeniden kullanılabilir Falcon Heavy roketleriyle rekor kıran bir yörüngesel fırlatma serisini yönetti. Aslan payını ise Starlink internet uydularını yörüngeye ulaştırmaya ayırdı.

Ayrıca SpaceX ayrıca NASA dahil diğer kuruluşlara da yük taşıdı. Dragon kapsülüyle çok sayıda mürettebatlı uçuş gerçekleştirdi. Dört astronot Mart ayında Crew Dragon ile Uluslarası Uzay İstasyonu'na geldi. Axiom Space, mayıs ayında ISS'ye uçacak özel bir astronot görevi için SpaceX ile anlaştı.

Birçok açıdan 2023 yılı, hem özel hem de devlet destekli mevcut projeler için önemli oldu. Ayrıca uzay uçuşları için büyük bir yıl olacak şekilde şekillenen 2024'te gelecekler için basamak haline geldi. SpaceX, 2024'te ayda 12 fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor.