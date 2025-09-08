Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi, sosyal medya kapatıldı mı?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devinde görülen bağlantı sorunları kısa sürede gündem olurken, "Facebook kapatıldı mı, problem nereden kaynaklanıyor?" soruları öne çıktı. Yaşanan bu kesintinin sebebi ve olası çözüm yolları, günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı.

FACEBOOK'TA ERİŞİM SIKINTISI MI VAR? (8 EYLÜL 2025)

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan erişim sorunlarıyla gündemdeki yerini aldı. Arıza takip platformlarına yapılan yoğun bildirimler, dünya genelinde bağlantı problemlerinin arttığını ortaya koydu.

KULLANICILAR HANGİ PROBLEMLERİ YAŞADI?

Günün ilerleyen saatlerinde çok sayıda kullanıcı, Facebook'a giriş yapamadığını, paylaşımlarının yüklenmediğini ve ana sayfanın açılmadığını aktardı. Bu durum, kısa süre içerisinde "Facebook çöktü mü?" sorusunun sosyal medyada en çok tartışılan başlıklardan biri haline gelmesine yol açtı.

META'DAN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Meta cephesinden henüz konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Dolayısıyla sorunun yalnızca belirli bölgelerde mi yoksa küresel çapta mı yaşandığı kesinlik kazanmış değil.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN ERİŞİM SORUNLARI

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre öne çıkan sorunlar şu şekilde sıralandı:

• Sayfaların yenilenmemesi

• Paylaşımların görüntülenmemesi

• Oturum açarken hata alınması

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kullanıcılar, girişlerde ciddi yavaşlamalar ve bağlantı kopmalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÖNERİLER

Facebook'a bağlanmakta güçlük yaşayanlar için önerilen yöntemler şunlar oldu:

• Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizlemek

• Uygulamanın güncel sürümünü yüklemek

• Farklı bir internet bağlantısı üzerinden denemek

• VPN kullanılıyorsa devre dışı bırakmak

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Son 24 saatte kaydedilen raporlar, platformda ciddi erişim sıkıntılarının yaşandığını gösteriyor. Ancak sorunun boyutu ve süresi hakkında net bilgi edinmek için Meta'dan resmi açıklama bekleniyor.

INSTAGRAM'DA KESİNTİ VAR MI?

Elde edilen verilere göre, 8 Eylül 2025 tarihinde Instagram'da geniş çaplı bir kesinti yaşandı. Daha önce 14 Temmuz ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim problemleri kaydedilmişti. 8 Eylül'de de önemli ölçekte yaygın bir sorun tespit edildi.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca insanın iletişim ve paylaşım için kullandığı Instagram, zaman zaman teknik aksaklıklar sebebiyle erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Böyle durumlarda kullanıcılar giriş yapmakta veya içerik yüklemekte zorluk yaşayabiliyor. 8 Eylül Pazartesi günü de bazı kullanıcıların benzer sıkıntılarla karşılaştığı düşünülüyor ve teknik incelemeler devam ediyor.