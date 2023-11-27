Sosyal medyanın gündemine oturan TikTok fenomeni gözaltına alındı!

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda para karşılığı müstehcen içerikler gösteren kadın, son 1 haftadır gerek mizahi gerek eleştirisel olarak, başta Twitter (ya da yeni adıyla X) olmak üzere tüm sosyal medyanın gündemindeydi.

TikTok fenomeni, teşhir suçundan bugün gözaltına alındı

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta açtığı yayınlarda kendisine gönderilen bağışlar karşılığında müstehcen içerik üreten 35 yaşındaki G.H, bugün müstehcenlik suçu sebep gösterilerek gözaltına alındı.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre G.H, canlı yayınlarında sadece 1 saatte 100.000 TL bağış topladı. Ancak bu iddia ne kendisi ne de Emniyet güçleri tarafından doğrulanmadı. 35 yaşındaki kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ancak G.H'nin 5 aylık hamile olduğu öğrenilmesinin ardından kendisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da açıklama geldi. İşte açıklamanın tamamı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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