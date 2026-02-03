Haberler

Sosyal medya platformu X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama

Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketinin Paris'teki ofislerine jandarma ve Europol tarafından arama yapıldı. Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bu arama, şirketin algoritmasının önerdiği içerikle ilgili. Soruşturma daha sonra, tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok'u da kapsayacak şekilde genişletildi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketinin Fransa'nın başkenti Paris'teki ofislerinde arama yapıldı. Elon Musk, 20 Nisan'da ifadeye çağrıldı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, siber suç birimi, jandarma ve Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ile iş birliği içinde sosyal medya platformu X'in Fransa'daki ofislerine arama gerçekleştirildiği ifade edildi. Arama işleminin, Ocak 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı aktarıldı. X şirketinin sahibi Elon Musk ve eski CEO'su Linda Yacarino'ya 20 Nisan'da Paris'te ifadeye çağrıldığı belirtildi. Soruşturmanın X şirketinin algoritmasının önerdiği içerikle ilgili olduğu ve daha sonra tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok'u da kapsayacak şekilde genişletildiği vurgulandı. Paris Savcılığı ayrıca X'ten ayrıldığını, LinkedIn ve Instagram üzerinden iletişim kurulacağını duyurdu.

Savcılar, X'in birden fazla alanda yasayı ihlal edip etmediğini araştırdıklarını belirtiyor. Potansiyel suçlar arasında, çocuk pornografisi niteliğindeki görüntülerin bulundurulmasına veya organize dağıtımına iştirak, cinsel içerikli deepfake'lerle (yapay zeka destekli sahte görüntüler) kişilerin haklarının ihlali ve organize bir grup tarafından yapılan yasa dışı veri çıkarma ve algoritma manipülasyonu yer alıyor.

Ne olmuştu?

Fransa'da X hakkındaki soruşturma, 12 Ocak 2025'te alınan iki ihbarın ardından başlatılmış, X platformunun yapay zeka aracı Grok'un cinsel içerikli deepfake'ler ve Holokost'u inkar eden paylaşımlarının olduğuna dair raporların ardından Temmuz ayında genişletilmişti. X şirketinden daha önce yapılan bir açıklamada, soruşturmanın genişletilmesinin "siyasi" olduğu belirtilmişti.

Eleştirilerin odağındaki yapay zeka sohbet aracı: Grok

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, son zamanlarda yapay zeka sohbet aracı Grok kullanılarak sitede oluşturulan cinsel içerikli görüntüler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Kadınların gerçek fotoğrafları kullanılarak oluşturulan cinsel içerikli görüntüler, mağdurlardan, siber güvenlik uzmanları ve politikacılardan yoğun tepki aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
