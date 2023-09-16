Sony Xperia 1 VI, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Sony, Xperia ailesine yeni bir üye daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Sony Xperia 1 VI, 6x yakınlaştırmalı bir kameraya sahip olacak ve tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılacak.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü akıllı telefon dünyasında önemli bir paya sahip olan Sony, Xperia ismini verdiği akıllı telefon ailesine bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılan Sony Xperia 1 V modelinin devamı için çalışmalar sürüyor.

Sony Xperia 1 VI, 6x yakınlaştırmalı bir kameraya sahip olacak

Ortaya çıkan rapora göre Sony, yeni amiral gemisi akıllı telefonu hakkında detaylı bilgi veriyor. Buna göre Sony Xperia 1 VI, 26-29 Şubat tarihleri ??arasında Barselona Fira Gran Via'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024'te tanıtacak.

Sony akıllı telefonları her zaman kaliteli sensörlere sahip olmuştur. Görünen o ki beklenen amiral gemisi akıllı telefonda da bu etiket korunacak. Henüz detayları bilinmese de beklenen Sony akıllı telefonun ana kamerasında 6x yakınlaştırmalı bir sensör yer alacak.

Sony ve Xbox düşünceli: iPhone 15 Pro, oyun konsollarını bitirebilir mi?

Öte yandan cihazın işlemci koltuğunda ise Android dünyasının en güçlü oyuncularından olması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen işlemci, 3,19 GHz saat hızına sahip bir Cortex-X4 prime çekirdeğe, 2,96 GHz saat hızına sahip beş Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 2,27 GHz saat hızına sahip iki Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Cihaz hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak adına selefine bir göz atalım;