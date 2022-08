Sony şov yaptı! İşte PlayStation Plus Eylül oyunları

Sony, PlayStation Plus Eylül oyunlarını açıkladı. Essential, Extra ve Premium (ülkemizde Deluxe olarak geçiyor) için sunulan oyunlar oldukça dikkat çekiyor. Essential üyelerine NFT Heat olmak üzere üç oyun verilecek. Extra ve Deluxe'ta ise Deathloop, Assassin's Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi yapımlar bulunuyor.

PlayStation Plus Eylül oyunları: AC Origins, Deathloop, NFS Heat

PlayStation'ın Xbox Game Pass'a rakip olarak yeniden tasarladığı PS Plus, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Gelecek ay, PS Plus Essential listesine Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus eklenecek. Essential kütüphanesinin 6 Eylül'de güncelleneceği bildirildi.

PlayStation Extra ve Deluxe abonelerini ise birden fazla kategoride dikkat çeken yapımlar sunulacak. Assassin's Creed Origins, Deathloop, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Watch Dogs 2 bunlardan sadece bazıları.

PlayStation Plus Essential Eylül oyunları

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin's Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

PlayStation Plus Deluxe Eylül oyunları

Deluxe aboneleri ayrıca PlayStation'ın klasik oyunlarını almaya devam ediyor. Eklenecek oyunlar arasında PS1 efsanesi Syphon Filter 2 gibi yapımlar bulunuyor. 20 Eylül'de eklenecek klasik oyunlar şu şekilde:

Bentley's Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)

