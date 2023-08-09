Sony, PS Plus Premium Abonelerine 4K Çözünürlük Hizmeti Sunmaya Başladı

Sony, PlayStation oyunlarını bulut üzerinden oyunculara sunduğu PS Plus Premium isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu abonelik ile çeşitli ayrıcalıklara sahip olan kullanıcılar şimdi ise yeni bir özellik ile karşı karşıya kalacaklar. Sony, test etmeye başladığı yeni çözünürlük seçeneğini oyunculara sunmaya başladı. Japon teknoloji devi, PS5 oyunlarını bundan böyle bulut üzerinden 4K çözünürlük ise sunmaya başladı. Şimdilik her kullanıcı için açık olmayan bu özellike, belli başlı kullanıcılara davetiyeler aracılığı ile sunuluyor. Bazı kullanıcılar şimdiden davetiye almaya başlamış durumda. Son gelen bilgilere göre artık PS Plus Premium aboneleri, oyun oynarken 720p, 1080, 1440p ve 2160p (4K) çözünürlük seçenekleri arasınad tercih yapabilecek. 4K çözünürlüğün yani oyun grafiklerini mi yoksa akış çözünürlüğünü mü ifade ettiği ettiği ise henüz bilinmiyor. Ancak her iki koşulda da oyun görsellerinin önemli oranda gelişeceğini söyleyebiliriz. God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon's Souls, Death Stranding, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars ve Fall Guys gibi oyunlar için 4K çözünürlük desteğinin sunulduğunu belirtelim. İlk olarak haziran ayında bulut hizmeti için müjdeyi veren şirket, şimdilik yeni özelliği hakkında daha fazla detay vermeyi ise reddediyor. Ancak Sony'nin bulut oyunlarına yönelik yeni bir marka politikası izlediğini biliyoruz. Bu yüzden şirketin bulut oyunlara yönelik yenilikleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Sony, PS Plus servisinde yeni 4K çözünürlük hizmeti ile oyuncu deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki siz PlayStation bulut servisi ve yeni 4K çözünürlük seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Sony, PlayStation oyunlarını bulut üzerinden oyunculara sunduğu PS Plus Premium isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu abonelik ile çeşitli ayrıcalıklara sahip olan kullanıcılar şimdi ise yeni bir özellik ile karşı karşıya kalacaklar. Sony, test etmeye başladığı yeni çözünürlük seçeneğini oyunculara sunmaya başladı.

4K çözünürlüklü PS Plus hizmeti başlıyor

Japon teknoloji devi, PS5 oyunlarını bundan böyle bulut üzerinden 4K çözünürlük ise sunmaya başladı. Şimdili her kullanıcı için açık olmayan bu özellike, belli başlı kullanıcılara davetiyeler aracılığı ile sunuluyor. Bazı kullanıcılar şimdiden davetiye almaya başlamış durumda.

Son gelen bilgilere göre artık PS Plus Premium aboneleri, oyun oynarken 720p, 1080, 1440p ve 2160p (4K) çözünürlük seçenekleri arasınad tercih yapabilecek. 4K çözünürlüğün yani oyun grafiklerini mi yoksa akış çözünürlüğünü mü ifade ettiği ettiği ise henüz bilinmiyor. Ancak her iki koşulda da oyun görsellerinin önemli oranda gelişeceğini söyleyebiliriz.

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God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon's Souls, Death Stranding, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars ve Fall Guys gibi oyunlar için 4K çözünürlük desteğinin sunulduğunu belirtelim.

Anyone else get invited to try the new #PS5 game cloud streaming preview / beta? Just got an email inviting me to download the latest beta system software but also to try the ability to stream PS5 games….#PlayStation pic.twitter.com/3KNDYpDXzW — rdmetz (@rdmetz) August 7, 2023

İlk olarak haziran ayında bulut hizmeti için müjdeyi veren şirket, şimdilik yeni özelliği hakkında daha fazla detay vermeyi ise reddediyor. Ancak Sony'nin bulut oyunlarına yönelik yeni bir marka politikası izlediğini biliyoruz. Bu yüzden şirketin bulut oyunlara yönelik yenilikleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Sony, PS Plus servisinde yeni 4K çözünürlük hizmeti ile oyuncu deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki siz PlayStation bulut servisi ve yeni 4K çözünürlük seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.