Sony, PlayStation kullanıcılarına yeni bir film izleme deneyimi sunuyor

Sony konsol kullanıcılarına yeni bir müjde verdi. Bir süredir yeni bir uygulama üzerinde çalışan Sony, bugün Sony Pictures Core'u tanıttı. Artık PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları Pictures Core uygulaması ile film izleyebilecekler.

Sony Pictures Core ile 2000 filme erişilecek!

Sony bugün yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. PlayStation modellerinde film izlenmesine olanak sağlayan şirket, Pictures Core uygulamasını tanıttı. PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarına sunulan yeni uygulama ile artık konsol sahipleri 2000 adet filmi konsol üzerinden izleyebilecek. Bunun yanında PlayStation Plus Premium ve Deluxe abonelerine özel 100 filmi ücretsiz olarak dağıtan Sony, yılın en iyi güncellemelerinden birine imza attı diyebiliriz.

İçerisinde Spider Man: Across the Spider – Verse, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train ve Ghostbusters gibi harika filmleri barındıran Sony Pictures Core, aynı zamanda reklamsız şekilde kullanım sunuyor. Şu anda 23 ülkede kullanılabilir durumda. PlayStation 5 için Medya bölümünde bulunan Pictures Core, PlayStation 4'te PS Store üzerinden erişilebilir durumda.

Konsol kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir yenilik artık PlayStation 5 ve PlayStation 4 için kullanılabilir durumda. Üstelik reklamsız bir deneyim sunulması gerçekten film zevkini olması gerektiği düzeyde tutacak. Ayrıca PlayStation Plus abonelerinin unutulmaması Sony tarafında bir artı puanı daha yazıyor. Siz Sony Pictures Core uygulamasını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.