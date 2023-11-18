Sony, PlayStation 5 oyuncularına ücretsiz Apple Music aboneliği sunuyor

Sony, PlayStation 5 oyuncuları için 6 aylık ücretsiz Apple Music aboneliği sağlayan bir promosyon teklifi duyurdu. Sony, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek amacıyla müzik akışı hizmetini PlayStation ekosistemine entegre etmeyi hedefliyor. Teklif, 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve yeni üyelere ve belirli geri dönen üyelere uzun bir süre Apple Music'in geniş kütüphanesini keşfetme fırsatı sunacak.

Sony, şaşırtıcı bir hamleyle PlayStation 5 oyuncuları için 6 aylık ücretsiz Apple Music aboneliği sağlayan bir promosyon teklifini duyurdu. Eğlence hizmetleri aboneliklerinin değerinin farkında olan Sony, PlayStation ekosistemine bir müzik akışı hizmeti entegre ederek kullanıcılarının oyun deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sony'nin ücretsiz Apple Music abonelik teklifi, 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak

Bu cazip deneme teklifi 15 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve yeni üyelere ve belirli geri dönen üyelere Apple Music'in geniş kütüphanesini keşfetmeleri için uzun bir süre tanıyacak.

Geri dönen aboneler için uygunluk kriterleri Sony tarafından açıkça detaylandırılmamış olsa da, Apple Music abonelikleri önemli bir süre için sona eren kişilerin teklife hak kazanabileceği sonucuna varılıyor. Özellikle, uygunluğun oyuncunun sahip olduğu PS5'in belirli modelinden etkilenmemesi, tüm kullanıcıların Sony ve Apple arasındaki bu işbirliğinden potansiyel olarak yararlanabilmesini sağlıyor.

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Bu sınırlı süreli tekliften yararlanmak için, ilgilenen kullanıcıların Sony tarafından özetlenen basit bir kullanım sürecini takip etmeleri gerekiyor. Öncelikle, kullanıcıların PS5 konsollarında Music uygulamasını arama çubuğundan ya da Medya ana sayfasındaki "Tüm uygulamalar" bölümünden bulmaları gerekiyor.

Daha sonra, uygulamayı indirmeli, açmalı ve ekrandaki talimatları takip etmeniz gerekiyor. Ücretsiz aboneliğe erişmek için mevcut Apple ID'niz ile oturum açmanız veya hesabınız yoksa yeni bir tane oluşturmanız lazım.

Kurulum tamamlandıktan sonra, herhangi bir ek ücret ödemeden altı aya kadar Apple Music'in keyfini çıkarabilirsiniz. Teklif, kullanıcıların kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmalarına ve reklamsız dinlemenin keyfini çıkarmalarına olanak tanıyarak müziğin oyun ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor.

PlayStation 5'iniz varsa bu aktivasyonu yapmayı unutmayın! Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.