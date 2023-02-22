Sons of the Forest bomba gibi geliyor! Oynanış videosu paylaşıldı

Ülkemizde de pek çok oyuncusu bulunan The Forest'ın devamı niteliğinde olan Sons of The Forest, önümüzdeki günlerde çıkışını gerçekleştirecek. Henüz fiyatı belli olmayan oyun, erken erişim olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca çok oyunculu kısmı için yeni bir video paylaşıldı. İşte haberin detayları…

Sons Of The Forest için yeni oynanış videosu paylaşıldı!

2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Sons of The Forest, 23 Şubat tarihinde piyasaya sürülecek. Erken erişim olarak çıkış gerçekleştirecek olan oyun, anlık olarak Steam'de 208,172 kişiyle en çok istek listesine eklenen oyun konumunda. Öyle ki yapım, Hogwart's Legacy, Starfield gibi oyunları bile geçmiş durumda.

Bugün yayınlanan yeni çok oyunculu fragmanı ise bize oyundaki co-op mekaniği hakkında daha detaylı bir bilgi veriyor. Eski oyuna benzer şekilde 8 kişiye kadar co-op desteği sunan oyun, korku-hayatta kalma ögeleri barındırıyor. Arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza kamp kurup evler yapabilirsiniz.

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Sons of The Forest sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I5-8400 ya da AMD RYZEN 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ya da AMD Radeon RX 570 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: INTEL CORE I7-8700K ya da AMD RYZEN 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

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