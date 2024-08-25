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Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu

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Youtuber Diamond Tema sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. "Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak." diyen Tema'nın savunması da bir o kadar skandal oldu. Diamond Tema, "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

Çektiği videolarla fenomen olan Diamond Tema, yine bir skandala imza attı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türk halkına hakaretler savuran Tema, "Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak." dedi. Tepkilere yanıt veren, "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI B*MB*K BİR HALK"

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Diamond Tema, son yayınladığı videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. Türkiye'nin ve Türk halkının çok kötü olduğunu iddia eden Tema şunları söyledi: "Vallahi kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım ama Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk.

"Y***AK GİBİ BİR GELECEĞİMİZ OLACAK"

Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir b*k olmaz. Umutsuzluk da aşılamak istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak. İmkanı olan defolsun gitsin. Burada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın."

"AĞZIMA SAĞLIK ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞİM"

Gelen tepkilere Diamond Tema'nın cevabı da skandal oldu. Söylediklerini savunmaya devam eden Tema şu ifadeleri kullandı: "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüğüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen 7 kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar, sonra gerçeği görüp sövmekle biter."

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Türkiye Teknoloji Haberler

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Yorumlar (8)

Erhan lafcı:

Kendini iyi özetlemiş.

44
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ENSON:

MİT görev başına,

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murtaza candurak:

Türk'üm, vatanımızı ve bayrağımızı kutsal olarak görüyorum ama kendimizi eleştirmeyi bilmeliyiz. bu genç arkadaşın üslubu yanlış muhtemelen baskılardan psikolojisi bozuk anlatmaya çalıştığı şeyi keşke hakaretsiz aktarsaydı.

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Emre Ürker:

Oğlannn büyük koç

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Savas Ozturk:

Başından sonuna kadar doğru konuşmuş ! Helal olsun.

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JY:

ADAM DOĞRULARI SÖYLEMİŞ.

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İbrahim BAKIRHAN:

Bir şey söylemenin 1000 yolu vardır. En kötüsünü tercih etmiş.

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Ahmet :

Şimdi buna sinkafli bir laf etsem adalet sistemi bana ceza verir sanırım üstüne birde tazminat odettirir bu nusvetteyi de ödüllendirir öyle degilmi

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