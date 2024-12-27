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Sivas Üniversitesi'nde Elektromanyetik Kalkanlama Özellikli Endüstriyel Boya Üretildi

Sivas Üniversitesi'nde Elektromanyetik Kalkanlama Özellikli Endüstriyel Boya Üretildi
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilen elektromanyetik kalkanlama ve radar emme özelliklerine sahip endüstriyel boya, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu boya, zararlı radyasyonları engelleme ve askeri uygulamalarda kullanılma potansiyeline sahip.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hızlı Katılaştırma Laboratuvarı'nda, elektromanyetik kalkanlama (zırhlama) ve radar emme özelliğine sahip endüstriyel boya üretildi.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan ve araştırma görevlisi Bekir Akgül'ün, "Camsı (Amorf) veya Nanokristalin Yumuşak Manyetik Malzemelerle Katkılanmış Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Endüstriyel Boya ve Boyanın Üretim Yönetimi" projesi, yaklaşık 2 yıl süren incelemenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca "buluş" kategorisinde tescillendi.

Elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip endüstriyel boya, zararlı radyasyonların içeriye girmesini engellemesinin yanı sıra kaplama malzemesi olarak kullanıldığında radar emme özelliği taşıyor.

Prof. Dr. Kılıçaslan, AA muhabirine, Hızlı Katılaştırma Laboratuvarı'nda çeşitli manyetik malzemeleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çeşitli malzemelerden şerit ve toz formu elde ettiklerini anlatan Kılıçaslan, üretilen tozu çeşitli yüzeylerde boya katkı maddesi olarak kaplamada kullandıklarını dile getirdi.

Geliştirdikleri malzemeler üzerinde testler yaptıklarını belirten Kılıçaslan, "Yaptığımız çalışmalarda bunların bir kısmını uluslararası literatürde yayımladık. Aldığımız patent de endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılabilecek bir elektromanyetik kalkanlama özelliği olan boya." dedi.

Oda kaplamasında da kullanılabilecek

Kılıçaslan, patent alınan ürünün kullanım alanı hakkında şu bilgileri verdi:

"Baz istasyonlarından, Wi-Fi antenlerinden ya da cep telefonlarından kaynaklı zararlı radyasyonların içeriye girmesini, nüfuz etmesini istemediğimiz bir odanın kaplanmasında bunu kullanabiliriz. Ebeveynler bebeklerini bu tarz zararlı radyasyondan korumakta bayağı istekli, radyasyondan endişe duyuyorlar. Bir bebek odasının bu tarz bir boyayla kaplanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca sadece sivil amaçlı değil, birçok askeri amaçlı uygulamaları da olabilir. Çünkü bazı test çalışmalarını 8-12 gigahertz aralığında frekanslarda yaptık. Bu bant aralığında gerçekten çok ciddi elektromanyetik kalkanlama kabiliyeti gösterdi. Aynı zamanda dikkate değer ölçüde radar emme kabiliyeti de gösterdi. Dolayısıyla bu malzeme, askeri ya da savunma sanayisi uygulamalarında veya endüstriyel çeşitli elektromanyetik kalkanlama istenen alanlarda kullanılabilecek. Daha geniş veya alçak frekanslarda çalışmalar yapılabilir. Bunları da planlamamıza aldık ve bu çalışmaları da yapacağız. Üniversitemizde milli imkanlarla bu alanda gerçekten gelecek vadeden bir malzemeyi geliştirdiğimize inanıyoruz."

"Savunma sanayisi alanında da kullanımı konusunda umutluyuz"

Savunma sanayisinin ülkenin gözbebeği olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, "Geliştirdiğimiz malzemelerin, özellikle kobalt esaslı olanların, savunma sanayisinde kullanılabilir olduğuna inanıyoruz. Testlerde bunların radar emici ve etkin bir elektromanyetik kalkanlama özelliğine sahip malzemeler olduğunun işaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla savunma sanayisinde kullanımından gerçekten umutluyuz. İHA ve SİHA'lar, gemiler, uçaklar gibi askeri araçlarda kaplama malzemesi olarak kullanıldığında elektromanyetik kalkanlama ve radar emici malzeme olarak çalışacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Teknoloji
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