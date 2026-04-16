Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Bahattin Gülez, Hüseyin Özcan, İbrahim Demir ve Şube Müdürü Fehmi Tutkun yaptı.

Okul Müdürü Aynur Kılıç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK sergilerinin uzun ve emek isteyen bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini ortaya koyduğu toplam 19 projenin sergilendiğini ifade eden Kılıç, serginin açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Bilgisayar ve teknoloji öğretmeni Yasin Özdoğan koordinesinde 12 danışman öğretmen ve 50 öğrenci tarafından hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Öte yandan Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, teknolojik tasarım alanında ikinci olan eser ve haziranda İstanbul'da yapılacak robot yarışmasına katılacak eserler de fuarda sergilendi.