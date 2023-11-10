Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İHA Eğitimine Başladı

Uçurdukları İHA'ları kendileri üretiyor

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İHA-0,İHA-1,İHA-2 ve İHA-3 üzerine ticari pilot eğitimine başladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerine İnsansız Hava Araçları Operatörlüğü kursu vermeye başladı. Diğer üniversitelerde ve kurumlarda ücretli olarak verilen bu kurs Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz veriliyor. Verilen kursla birlikte öğrenciler ürettikleri insansız hava araçlarını lisanlı bir şekilde uçurabilirken mezun olduktan sonrada kurstan aldıkları Ticari Pilot Belgesi sayesinde ekstradan bir iş imkanı bulabilecekler.

"Öğrencilere ekstradan bir iş imkanı sağlayacak"

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, kurs ile birlikte öğrencilere ekstradan bir iş imkanı sağlanacağından bahsederek, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerimiz için şuanda İnsansız Hava Araçları Operatörlüğü kurs eğitimlerine başladık. İHA-0, İHA-1, İHA-2 ve İHA-3 eğitimleri alacaklar. Normalde bu kurslar diğer üniversitelerde ve kurumlarda ücretli verilen dersler ama biz öğrencilerimize ücretsiz olarak vereceğiz. Bu projeyle birlikte mezunlarımıza yeni yetenekler, ders müfredatı içerisinde olamayan yetenekler kazandırmış olacağız. Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden mezun olan öğrenciler diğer üniversitelere göre farklı yetenekler kazanarak onların önüne geçme imkanı sağlamış olacaklar. Buradaki alınan eğitimlerle tarımsal alanlarda yapılan ilaçlamalar, gübreleme gibi çalışmalar dronlarla yapılıyor. Buradaki öğrenciler bu derslerle birlikte uygulamalı olarak yapıp yeni, yetenekler kazanmış olacak. Böylelikle diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere göre daha fazla yeteneğe sahip olacaklar. Burada aldıkları eğitimle kazanmış oldukları sertifikalar ve yetenekler öğrencilere ekstradan bir iş imkanı sağlayacak" dedi.

"Daha donanımlı ve hazır bir halde katılım sağlayacaklar"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Aviyonik Mühendisi İsmail Öcal, Üniversiteden mezun olan öğrencilerin daha donanımlı ve hazır halde sektöre katılım sağlayacaklarından bahsederek, "Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin İHA-0, İHA-1, İHA-2 ve İHA-3 üzerine önce teorik daha sonra pratik olmak üzere eğitimler çerçevesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ücretsiz kurs açtık. Bu kurstaki amacımız Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerimize mezuniyetten önce hava araçlarını daha yakından tanımaları, İHA lara ve kullanım alanlarına ve savunma sanayi alanında kullanımları hakkında fikir edinmeleri için ön hazırlık olarak açtık. Öğrenciler kursta aldıkları teorik eğitimlerle birlikte sektöre daha donanımlı ve hazır bir halde katılım sağlayacaklar. Burada öğrenciler İHA-2 ve İHA-3 üretimlerini üniversite kabiliyetleriyle sağlamak hem de öğrencilerimizin üretimlerinde bulunduğu hava araçlarını lisanlı bir şekilde kullanımlarını sağlamak. Kursumuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle bağlantılar doğrultusunda sertifika dağıtımı olacak, kurstan başarıyla mezun olan öğrencilerimiz ilk etapta İHA-0 ve İHA-1 ticari pilot belgesi daha sonra da İHA-2 ve İHA-3 belgelerini ücretsiz bir şekilde üniversite olarak sağlayacağız" diye konuştu.