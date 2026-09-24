Sinop Üniversitesi TEKNOFEST'te 15 milyon TL ödül ve 4 birincilik kazandı

Türkiye'nin en büyük bilim ve teknoloji organizasyonlarından TEKNOFEST'te Sinop Üniversitesi, nükleer enerji teknolojileri alanındaki projeleriyle 4 birincilik elde ederken, 15 milyon TL'lik Akademik Teşvik Ödülü'nün de sahibi oldu.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda Sinop Üniversitesi'ni temsil eden PRIME Takımı, "Temel - Detay Tasarım" kategorisinde; Nuclei-HGL Takımı "Enerji Çevrimi Tasarımı" alt kategorisinde, SynCore Takımı ise "Reaktör Kor Tasarımı" alt kategorisinde birinci oldu. Nükleer İçin Robot Takımı da "Uygulama - Robotik Sistem Tasarımı" kategorisinde birincilik elde ederek Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. ATOMRİS Takımı ise "Temel - Kavramsal Tasarım (Modüler Reaktör)" kategorisinde üçüncü oldu.

Sinop Üniversitesi, takımlarının elde ettiği derecelerin yanı sıra yarışma şartnamesinde yer alan Akademik Teşvik Ödülü kapsamında 15 milyon TL ödül almaya hak kazandı. Başarıların; nükleer enerji, reaktör tasarımı, enerji çevrimi ve robotik sistemler alanındaki çalışmaların sonucu olduğu belirtildi. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, TEKNOFEST 2026'da dereceye giren öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti.

Robotik sistem projesiyle şampiyon oldular

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Canik, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda ilk kez düzenlenen robotik sistem kategorisinde birinci olduklarını söyledi. Projelerinin nükleer tesislerde hem reaktör binası içerisinde hem de dışarıda çalışabilecek taşıyıcı bir sistem olduğunu belirten Canik, robotun zırhlanmış modeli sayesinde radyoaktif bölgelerde daha uzun süre görev yapabildiğini ifade etti.

"Hem enerji hem tatlı su üretebilen reaktör sistemi geliştirdik"

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Bölümü Araştırma Görevlisi Selma Daydaş ise Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması'nın Detay Tasarım kategorisinde PRIME Takımı olarak birincilik elde ettiklerini belirtti. Projelerinde "Turkstar 40" adını verdikleri bir reaktör sistemi geliştirdiklerini anlatan Daydaş, sistemin enerji üretmesinin yanı sıra Karadeniz suyunu tuzdan arındırarak tatlı su elde etmeyi amaçladığını söyledi. Daydaş, "Bu projede Turkstar 40 adını verdiğimiz, hem enerji üretimi hem de Karadeniz suyunun desalinasyonuyla tatlı su elde edebildiğimiz bir reaktör sistemi geliştirdik. Turkstar 40 ile Türkiye için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı