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Silikon Vadisi'nde İnsansı Robot Modası

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Silikon Vadisi'ndeki dev şirketler, personel verimliliğini artırmak için insansı robotlardan faydalanmayı hedefliyor. Figure AI isimli insansı robot girişimine yapılan büyük yatırımlarla ilgili detaylar haberimizde.

Silikon Vadisi'nin birçok dev şirketi, kazançlarını katlayabilmek için personel verimliliğini artırmak istiyor. Ancak bunun en garanti yolunun, insanlar gibi yorulmayan ya da yemek yeme ihtiyacı hissetmeyen robotlardan faydalanmak olduğunu düşünüyorlar. Gelen son bilgilere göre; Amazon, Microsoft, Nvidia, Intel ve OpenAI gibi teknoloji firmaları Figure AI isimli insansı robot girişimi için büyük bir yatırım yaptı. İşte tüm detaylar…

Silikon Vadisi'ni insansı robot modası sardı!

İlk etapta depolama ve lojistik gibi daha az zihinsel kapasite gerektiren işlerde kullanılması hedeflenen insansı robotlar tasarlayan Figure AI, yılda milyarlarca dolar elde eden firmaların dikkatini çekti. Yeni nesil yapay zeka teknolojilerinden yararlandığı konuşulan girişim, özellikle kimsenin yapmak istemediği ve personel ihtiyacı olan alanlar için çözüm yaratmak istiyor.

Figure 01 adı verilen robotların, tamamen otonom bir şekilde insanlar gibi davranabildiği, düşünebildiği ve öğrenebildiği iddia ediliyor. Eğer bunlar doğruysa, birçok farklı sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir.

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Girişime yapılan tam 675 milyon dolar büyüklüğündeki dev yatırımın 100 milyon dolarlık kısmının, bizzat Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarafından yapıldığı konuşuluyor. Ek olarak Microsoft'un da 95 milyon dolarlık bir katkı yaptığı ortaya çıktı. Intel de 25 milyon dolarla buna katılmış durumda.

Piyasa değeri 2 milyar dolar olarak tespit edilen Figure AI'ın, yapılan bu son yatırımlarla birlikte çok daha değerli hale geleceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağı tam olarak bilinemese de, günün sonunda insanlık için hayırlı sonuçlara sebebiyet vermesini umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka hayatımızı ne kadar değiştirecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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