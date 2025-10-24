Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla dikkat çeken bir atama gerçekleşti. Yayımlanan karara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı'na yeni bir isim atandı.

ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığına atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başladı; 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlendikten sonra Digitürk'ün BeIN Media Group'a satış sürecini yönetti.

2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom ailesine katılan Önal, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atandı. Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürüyor.

Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası derneklerde aktif olarak görev aldı. 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Önal, halen aktif olarak Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyeliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevlerine devam ediyor.

Ümit Önal, Ağustos 2019'da şirketin CEO'luk görevine atanırken Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürüyor.