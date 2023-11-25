ShiftDelete.Net, Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji ve TechInside gibi öncü teknoloji siteleri için haber içerikleri üretecek Freelance Haber Yazarları aranıyor. Teknolojiye ilgi duyan, donanım bilgisine sahip, güncel gelişmeleri takip eden ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen yazarlar aranıyor. SEO bilgisi ve sosyal medya takibi tercih sebebidir.

ShiftDelete.Net ve diğer teknoloji siteleri için Freelance Haber Yazarları aranıyor

Başta ShiftDelete.Net olmak üzere, Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji ve TechInside sitelerimizde haber içerikleri hazırlayacak Freelance haber'>Haber Yazarı ekip arkadaşları arıyoruz.

Freelance Haber Yazarı ekip arkadaşları arıyoruz!

ShiftDelete.Net başta olmak üzere Sihirli Elma, Yeşil Robot, Pembe Teknoloji ve TechInside gibi sektörde öncü platformlarda yer alarak haber içerikleri üretecek Freelance Haber Yazarları arıyoruz. Eğer siz de teknoloji dünyasına ilgi duyuyorsanız, donanım bilgisine sahipseniz ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyorsanız ekibimizde yer alabilirsiniz.

Çalışmak istediğimiz Freelance Haber Yazarları, teknoloji alanındaki yeniliklere duymalı, öğrenmeye istekli olmalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlamalıdır. Ayrıca dijital mecranın hızına ayak uydurabilen, WordPress kullanabilen, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, dilbilgisi kurallarına hakim ve araştırmacı bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Başvuru yapmak isteyenlerin SEO konusunda bilgi sahibi olmaları veya SEO odaklı içerikler üretebilmeleri öncelikli tercih sebebidir. Sosyal medya uygulamalarını aktif bir şekilde takip eden ve özgün içerik üretimine katkı sağlayabilecek yeni ekip arkadaşımız siz olabilirsiniz.

Eğer bu kriterlere uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki başvuru formumuzu doldurarak veya burayı tıklayıp başvuru yaparak ShiftDelete.Net ekibine katılmak için ilk adımı atabilirsiniz. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri okuyucularımıza en hızlı ve etkili şekilde ulaştırmak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.