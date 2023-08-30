Shenzhen-Hong Kong Bilim ve Teknoloji Bölgesi İşbirliği Planı Yayımlandı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, Shenzhen-Hong Kong bilim ve teknoloji bölgesinin inovasyon ve teknoloji işbirliği için köprübaşı işlevi göreceğini açıkladı. Plan, yüksek kaliteli inovasyon ve teknoloji gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Hong Kong Bilim Parkı görülüyor, 20 Eylül 2019. (Fotoğraf: Chu Xiong/Xinhua)

Shenzhen-Hong Kong bilim ve teknoloji bölgesi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde yüksek kaliteli inovasyon ve teknoloji gelişimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

HONG KONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee, Shenzhen-Hong Kong bilim ve teknoloji bölgesinin, iki bölge arasındaki yoğun inovasyon ve teknoloji işbirliği için köprübaşı işlevi göreceğini kaydetti.

Lee, ülkenin güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bir bilim ve teknoloji inovasyon işbirliği bölgesinin Çin ana karasındaki bölümünün yüksek kaliteli kalkınmasını ilerletmek amacıyla Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlanan plana ilişkin olarak Salı günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Hetao Shenzhen-Hong Kong Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Bölgesi'nin Shenzhen Parkı Geliştirme Planı toplamda 30 önlem içeriyor. Söz konusu önlemler arasında Shenzhen Parkı'nın kalkınma konumu, hedefler, genel düzen ve altyapı düzenlemelerinin yanı sıra uluslararası inovasyon ve teknoloji kalkınmasını teşvik etmek üzere Hong Kong ile işbirliği yapılması gibi hususlar yer alıyor.

Plan, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde yüksek kaliteli inovasyon ve teknoloji gelişimini teşvik etmeyi ve işbirliği bölgesinin dünya çapında bir inovasyon platformu ve komşu kentlerdeki inovasyon ve teknoloji gelişimini sağlayacak bir lokomotif haline gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Lee, yayımlanan kalkınma planının iki bölgede inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını ve ortam hazırladığını söyledi.

Lee, Hong Kong'un ana karadan güçlü destek alırken dünyayla da yakın bağlara sahip olma şeklindeki benzersiz avantajını tam olarak kullanacağını ve Büyük Körfez Bölgesi uluslararası inovasyon ve teknoloji merkezinin kalkınmasını destekleyeceğini belirtti.