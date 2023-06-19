SEYTİM, Gençlere Astronomi ve Uzay Bilimlerini Sevdirmeye Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), yaz etkinlikleriyle gençlere bilimi sevdiriyor. Astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duyan gençleri buluşturan iki ayrı atölyeye yoğun ilgi görüyor.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM), yaz etkinlikleriyle gençlere bilimi sevdiriyor. Astronomi ve uzay bilimlerine ilgi duyan gençleri buluşturan iki ayrı atölyeye yoğun ilgi görüyor.

"Uydumuz Ay: Kraterler, Döngüler ve Hareketler" atölyesinde dünyanın uydusu aya dair bilgileri içeren eğitimi alan katılımcılar, eğitimin ardından güneş filtreli teleskop ile gözlem yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

"Uzay Teknolojileri ve Uzay Misyonları" atölyesine katılan gençler ise 1950'den bugüne yapılan uzay görevlerini tanıyıp, uzaya giden ilk köpek, ilk insanlar, son 10 yılın ve gelecek 10 yılın misyonlarıyla ilgili bilgi dağarcıklarını geliştirdiler. Eğitimin ardından katılımcı gençler QR kodlu uzay temalı kitap ayracı tasarlayıp, güneş filtreli teleskop ile gözlem yaptı.