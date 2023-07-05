Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde STEAM Yaz Kampı Başladı

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde (SEYTİM) düzenlenen STEAM Yaz Kampı, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamp kapsamında 3D tasarım, Arduino, mBlock, Scratch, lazer CNC gibi farklı disiplinlerde eğitimler veriliyor. Gençler, teorik bilgiler edinirken aynı zamanda pratik becerilerini geliştirme fırsatı buluyor ve yeni teknolojilere adım atıyorlar.

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde (SEYTİM) STEAM Yaz Kampı başladı.

3D Tasarım, Arduino, mBlock, Scratch, lazer CNC gibi farklı disiplinleri kapsayan bir dizi eğitimin verildiği yaz kampına gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Yaz kampında gençler bir yandan teorik bilgiler edinirken bir yandan da pratik becerilerini geliştirme fırsatı bulup, gelişmekte olan teknolojilere adım atarak yaratıcılıklarını da keşfediyorlar.

3D modelleme dersinde üç boyutlu modelleme ve tasarımın temellerini öğrenen gençler, Arduino dersi sayesinde temel elektronik bilgileri edinerek kendileri için özelleştirilmiş projeler geliştirebiliyor. Kodlama dersinde Scratch'le, programlama mantığını öğrenip interaktif projeler oluşturan gençler lazer CNC kesim teknikleri dersinde de pratik deneyim elde ediyorlar.

Her seviyeden katılımcıya hitap eden ve uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen SEYTİM STEAM Yaz Kampı'nda katılımcılara interaktif bir öğrenme deneyimi sunuluyor.