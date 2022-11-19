Sevilen uygulama, iOS'a yeniden geldi!

Microsoft, SwiftKey uygulamasını uzun süredir iOS için güncellemiyordu. Firma, en sonunda geçtiğimiz Ekim ayının başlarında uygulamayı App Store üzerinden kaldırdı. Yoğun talep sayesinde SwiftKey uygulaması, iOS'a geri döndü fakat uygulamanın iOS kullanıcılarını memnun etmeyecek bir sorunu var. Peki Microsoft SwiftKey özellikleri nedir ve ne işe yarar? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

SwiftKey, şu andan itibaren indirilebilir!

Microsoft yetkilisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Microsoft SwiftKey'in yoğun talep nedeniyle iOS 'a geri döndüğünü açıkladı. Uygulama, Android kullanıcıları tarafından oldukça tercih ediliyor ve seviliyor. Fakat şirket, yaklaşık bir yıldır Android için getirdiği güncellemeleri iOS için yapmıyordu.

iOS için güncelleme almayan SwiftKey uygulamasının uzun süre güncelleme almaması uygulamanın kaldırılması konusunda sürpriz yaratmadı. Fakat gelen taleplerden dolayı şirket, uygulamayı iOS'a yeniden getirdi.

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Öte yandan Apple Store üzerinden kaldırılan Microsoft SwiftKey, daha önceden indirilen iOS kullanıcılarını tarafından hala kullanılabiliyordu. Ek olarak ise Apple Store için yeniden gelen SwiftKey'in hala güncellenmemiş sürümü indiriliyor.

Microsoft SwiftKey özellikleri

Microsoft SwiftKey uygulaması klavye üzerinde daha hızlı yazı yazmayı sağlamak için kullanıcının yazı stilini öğrenen bir uygulamadır. Kullanıcının kendine özgü yazı biçimi tarzında yazı yazmak adına, emoji ve GIF gibi eklentileri kullanarak kişiselleştirilmiş klavye imkanı sunar.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? SwiftKey uygulamasını kullanıyor musunuz ve uygulamadan memnun musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.