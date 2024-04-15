Sevilen Avatar serisinin yeni filmi Aang: The Last Airbender geliyor

Sevilen Avatar serisinin yeni filmi Aang: The Last Airbender, gelecek yıl bizlerle olacak gibi görünüyor. Netflix'te yayınlanan dizisiyle yeniden eski popülerliğine kavuşmaya başlayan yapımın, Paramount tarafından bir kez daha beyaz perdeye aktarılacağı duyuruldu.

Yine kahramanımız Aang'ın maceralarını konu alacak filmin, tamamen animasyon şeklinde olacağı açıklandı. Eski Amerikan güreşçisi Dave Bautista'nın yapımda baş kötüyü canlandıracağı da ortaya çıktı. Serinin fanları, projeyi şimdiden büyük bir merakla beklemeye başladı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Avatar, yeni filmi Aang: The Last Airbender ile geliyor

Filmde ayrıca Jessica Matten, Roman Zaragoza, Eric Nam ve Dionne Quan gibi bilinen isimlerin de seslendirme yapacağı belirtiliyor. Daha önce 3 farklı Avatar projesi üzerinde çalıştıklarını öne süren Paramount yönetimi, Aang: The Last Airbender'ın bunların ilki olacağını söylüyor. Elbette diğer filmleri de heyecanla bekliyoruz. Yapımın yönetmenliğini ise animasyon sektöründe tanınan Lauren Montgomery üstlenecek.

Filmin 10 Ekim 2025 tarihinde resmi olarak vizyona gireceği açıklandı. Projenin konusu şu an için belli olmasa da, yakın zamanda oldukça kapsamlı bir fragman yayınlanacağı iddia ediliyor. Günün sonunda, yapımın sinemaseverler tarafından beğenilip beğenilmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Avatar filmi gişede iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç bu serinin bir filmini izlediniz mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.