Şerif Altındal: Otonom Deniz Araçları İle İhracat Hedefliyoruz

Mersin merkezli Redworld grubunun kurucusu Şerif Altındal, otonom deniz araçları ve yapay zekâ projeleriyle Avrupa ile Orta Doğu pazarlarına açılacaklarını duyurdu.

Otonom Sistemler ve Çevre Yönetimi

Türkiye sınırları içinde mühendislik faaliyetlerini sürdüren Redworld Şirketler Grubu, araştırma ve geliştirme süreçlerinin merkezine insansız deniz araçlarını yerleştirdi. Yüzey temizliği yapabilme kapasitesine sahip olan bu araçlar, su üzerindeki atıkları otonom bir şekilde toplayarak deniz temizliğine donanımsal bir altyapı sağlıyor.

Araçların işleyişi ve temel donanımsal özellikleri hakkında bilgi veren Redworld kurucusu Şerif Altındal, söz konusu otonom sistemlerin özellikle belediyeler, yerel yönetimler ve kamu kurumları için alternatif bir model oluşturduğunu ifade etti. Şirketin ürettiği bu araçlar, gövdelerinde yer alan yüksek hassasiyetli sensörler ve yapay zekâ yazılımları sayesinde hiçbir insan müdahalesi olmadan rotalarını belirleyebiliyor. Sistem ayrıca sahadan topladığı anlık verileri detaylı olarak analiz edip ilgili kontrol merkezlerine raporlama yeteneği barındırıyor.

Deniz Altı Teknolojileri Üretimi

İnsansız yüzey araçlarının yanı sıra kurum, su altı ekosistemini izlemeye yönelik donanımlar üzerinde de mühendislik faaliyetleri yürütüyor. Üretilen deniz altı veri toplama sistemlerinin, su altındaki çevresel değişimleri anlık olarak takip etmesi ve kirlilik tespiti noktasında sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çözümler sunması planlanıyor.

Mersin merkezinden yönetilen üretim süreçlerinde, yalnızca yerel pazara değil uluslararası ihracat standartlarına uygun donanım geliştirme hedefleniyor. İşletme aynı zamanda drone teknolojileri, insansız hava sistemleri, uluslararası ithalat ve uluslararası ticaret gibi birbirini destekleyen çoklu alanlarda operasyonlarına devam ediyor. İşletmenin kendi bünyesinde sağlık danışmanlığı ile finansal danışmanlık birimlerini de barındırması, çok sektörlü iş modelinin temelini oluşturuyor.

Avrupa ve Orta Doğu Pazarlarına İhracat

Mevcut yatırımlara ve şirketin genel üretim felsefesine değinen Şerif Altındal, kurumun gelecek stratejileri hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Küresel büyüme ve teknolojik altyapı kurulumu ekseninde şirket vizyonunu aktaran Şerif Altındal, "Hedefimiz yalnızca ticari faaliyet yürütmek değil; teknoloji ile desteklenen, sürdürülebilir ve uluslararası ölçekte büyüyebilen bir yapı oluşturmaktır" açıklamasını yaptı.

Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde operasyonel olarak yer almayı amaçladıklarını vurgulayan şirket yetkilileri, yurt dışı merkezli kurumlarla teknoloji odaklı yeni projeler geliştirmeyi planlıyor. Tasarlanan deniz araçları ve otonom sistemlerle ihracat hacmini artırmayı planlayan grup, uluslararası alanda ticari iş birlikleri kurarak teknoloji pazarında uzun vadeli bir istihdam ve büyüme grafiği çizmeyi öngörüyor.

Kaynak: Haberler.com