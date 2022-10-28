Seri üretime saatler kala Togg'un renkleri belli oldu!

Togg, sosyal medya hesapları üzerinden seri üretime saatler kala bir paylaşım yaptı. İşte Togg C-SUV renkleri...

Yerli elektrikli otomobil olarak bilinen Togg için seri üretim süreci yarın başlıyor. SDN ekibi olarak biz de bu etkinlikte yer alacağız. Fakat hemen öncesinde Togg bir sürpriz yaparak C-SUV otomobillerinin renklerini paylaştı. İşte Togg C-SUV renkleri…

Togg yeni otomobili için renkleri paylaştı!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz.

Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık.

'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz"

Togg seri üretime geçiyor! Hakkında bildiğimiz her şey

Togg tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarıyla birlikte şu görseller yer aldı:

"2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni sizlerle buluşturacağız. Kampüsümüzün de yer aldığı #Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları…

#Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

#Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

#Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

#Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini…

#Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturduk… İlhamımızı Türkiye'nin renklerinden aldık.

Siz yeni Togg renkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!