Selçuk Bayraktar Teknofest'te horon oynadı
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600 binden fazla yarışmacının başvurduğu, T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz 2022 sona erdi. Baykar Teknoloji Lideri ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in son gününde vatandaşlarla Kızılelma'nın önünde horon oynadı.
Bu yıl Samsun'da düzenlenen Teknofest'e 600 binden fazla genç başvuru yaptı. Gerek yarışmacıların ilgisi gerekse ziyaretçilerin ilgisi törende çoşkuyu tavana çıkardı.
Teknofest'in kapanış töreninde eğlenceli anlar kayıtlara geçti. Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın önünde ziyaretçiler ile horon oynayarak eğlendi.Selçuk Bayraktar'ın horon videosu çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
Selçuk Bayraktar Teknofest' ile ilgili bir teşekkür notu paylaştı.Bayraktar "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST'in daha sonuna geldik. TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecanımıza ortak olan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seneye İstanbul'da görüşmek üzere." dedi.
Samsun'da düzenlenen Teknofest Karedeniz'i 6 günde 900 binden fazla kişi ziyaret etti. Festival, Karadeniz genelinde toplamda ise 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı.