Selçuk Bayraktar Teknofest'te horon oynadı

Bu yıl Samsun'da düzenlenen Teknofest'e 600 binden fazla genç başvuru yaptı. Gerek yarışmacıların ilgisi gerekse ziyaretçilerin ilgisi törende çoşkuyu tavana çıkardı.

SELÇUK BAYRAKTAR HORON OYNADI

Teknofest'in kapanış töreninde eğlenceli anlar kayıtlara geçti. Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın önünde ziyaretçiler ile horon oynayarak eğlendi.Selçuk Bayraktar'ın horon videosu çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

''DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Selçuk Bayraktar Teknofest' ile ilgili bir teşekkür notu paylaştı.Bayraktar "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST'in daha sonuna geldik. TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecanımıza ortak olan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seneye İstanbul'da görüşmek üzere." dedi.

TEKNOFEST 1 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Samsun'da düzenlenen Teknofest Karedeniz'i 6 günde 900 binden fazla kişi ziyaret etti. Festival, Karadeniz genelinde toplamda ise 1 milyon 250 binden fazla kişiyi ağırladı.