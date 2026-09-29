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Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu hazırlıklarını yerinde inceledi

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST Güneydoğu'nun festival alanında incelemelerde bulundu. Bayraktar, GAP Havalimanı'ndaki 191 bin metrekarelik alanda hazırlıkları inceledi ve prova tatbikatını izledi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival bölgesinde stantları ziyaret ederek, yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen prova tatbikatını izleyen Bayraktar, görev alan personeli tebrik etti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi alan Bayraktar, karşılaştığı görevliler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar'a incelemelerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da eşlik etti.

Kaynak: AA
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