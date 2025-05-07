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Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'te yanına gelen bir kadınla konuşurken görüntülenen Selçuk Bayraktar'ın kolunun kadına çarpmaması için büyük bir gayret sarf ettiği gözlendi. Kısa sürede viral olan videonun altına "Edep sen ne güzelsin" yorumları yapıldı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC,132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivali toplam 225 bin kişi ziyaret etti.

"TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin meydanıdır" diyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın alanda çekilen bir görüntüsü ise dikkat çekti.

Fotoğraf çekilmek isteyen kadınların merak ettiği soruları yanıtlayan Bayraktar'ın yürüdükleri esnada kolunun yanındaki kadına çarpmaması için büyük bir gayret sarf ettiği gözlendi.

Görüntünün altına yapılan bazı yorumlar şunlar;

  • Adamda ahlak var edep var.
  • Rabbim ömrünü uzun işini rast getirsin.
  • Asalet bambaşka bir şey komutanım.
  • Tabi ki tesadüf değil...
  • Edep sen ne güzelsin.
  • Adam gibi adam. Gurur duyuyorum.
  • Adam kolum değmesin diye sabit tutuyor. Edepli yiğit
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMete Halıcı :

Keşke o kadında bu hassasiyete karşı biraz daha tedbirli olsaydı, biraz daha mesafe bıraksaydı araya. Selçuk Bayraktar sen bu ülkenin gururusun. Sen bu ülkeye lütufsun.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kul hakkına yetimin lokmasına değince hiç bir şey olmuyor ama

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

helal

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Haber YorumlarıMustafa Yağcı:

Edepli insan ana babaya benzemiş helal olsun

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yaw Hehe Bizde inandık Kuytu Bir Köşede Yakalasa TB2e Bağlar Havada Hüloooooohlar Eşliğinde uçurur Hooooplatir Ziiiplatir

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Haber Yorumlarıhun turk:

adamm.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Hayvanlar sopayla , insanlar algıyla güdülür. Hayvana güdülme insana algıya gelme diyemezsin. Selçuk kötü biri değil ama haber algı kokuyor

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Mileti uyutmaya devam deden ile

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

MİLLETİ NE GÜZEL "UYUTUYORSUNUZ".... Allah (c.c) ENFAL SURESİ'NİN 73. Ayeti'nde "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ" kesin olarak emretmiştir... ve bu emre "uymamanın" cezası çok ağırdır..... Selçuk Bayraktar, "RECEP" in "damadı" dır, Türkiye "VERGİ REKORTMENİDİR".... Bu 2'sine sorun : Filistin'de 50,000 Müslümanın öldürüldüğü VAHŞETİ neden 18 aydır "oturmuş seyrediyorlar" ?...... Zenginlikleri AHİRET GÜNÜ, onları kuratarabilecek mi ?...... Kuran'da "Karun'un" hikayesi var..........

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

bu görüntüden bu yorumu çıkaranları allah islah etsin biraz utanma duygsu versin

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