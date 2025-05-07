Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC,132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivali toplam 225 bin kişi ziyaret etti.

"TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin meydanıdır" diyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın alanda çekilen bir görüntüsü ise dikkat çekti.

Fotoğraf çekilmek isteyen kadınların merak ettiği soruları yanıtlayan Bayraktar'ın yürüdükleri esnada kolunun yanındaki kadına çarpmaması için büyük bir gayret sarf ettiği gözlendi.

Görüntünün altına yapılan bazı yorumlar şunlar;