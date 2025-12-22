Haberler

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi
ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan büyük kesinti 130 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı. Dev bir trafonun patlaması sonucu yaşanan elektrik kesintisi, tüm otonom arabaların oldukları yerde durmasına neden oldu. İnsanlar duruma müdahale edemedi ve trafik kilitlendi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • ABD'nin San Francisco kentinde geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaklaşık 130 bin ev ve iş yerini etkiledi.
  • Elektrik kesintisi nedeniyle tüm otonom araçlar durdu, trafikte uzun kuyruklar oluştu ve Waymo'nun sürücüsüz araç çağırma hizmeti askıya alındı.
  • Kesintinin bir kısmı trafoda meydana gelen yangından kaynaklandı ve halihazırda yaklaşık 110 bin aboneye elektrik sağlanabildi.

ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

İSTASYONLAR HİZMET DIŞI KALDI

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu. Tüm otonom araçlar elektriklerin kesilmesiyle bir anda durdu, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

TRAFODAKİ YANGINDAN KAYNAKLANDI

Bölgeye elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric'ten (PG&E) yapılan açıklamada, kesintinin belli bir kısmının trafoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan yangından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kesintinin kaynağına ilişkin soruşturmanın ve elektriğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, halihazırda yaklaşık 110 bin aboneye tekrar elektrik sağlanabildiği kaydedildi.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ HİZMETİ ASKIYA ALINDI

CNBC'nin haberine göre, sosyal medyada, San Francisco'daki kesinti nedeniyle otonom Waymo araçlarının trafikte yolda kaldığı anlar paylaşıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından geliştirilen Waymo firmasından yapılan açıklamada da San Francisco Bay bölgesinde kesinti nedeniyle sürücüsüz araç çağırma hizmetinin askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ekiplerin kent yetkilileriyle çalışmalarını sürdürdüğü ve yakın zamanda hizmetlerin tekrar başlamasını umdukları kaydedildi.

Kaynak: AA / Teknoloji
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNur Zo:

Elektrikli arabanın sonucu bu sen sahibisin ama başkası yönetiyor !

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan:

Otonom araç uzaktan kumanda ile sürücüsüz yapay zeka ve sensörlerle yönetilir. Elektrik kesilince uzaktan kumanda kesildiği için stop ediyor. Ama sürücülü elektrikli araçların şarjı var ise böyle bir sorun olmaz.

yanıt9
yanıt2
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Yeterli altyapı olmadan fazla ileri gittik!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin44:

elektrikli araç büyük bir tuzak.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

