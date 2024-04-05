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Sea of Thieves, PlayStation 5'e geliyor

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Xbox, bir süre önce bazı oyunlarını PlayStation 5'e getirmeye karar verdi. Bunlardan biri de Sea of Thieves oldu. Korsancılık yapımının geliştiricisi Rare, oyunun 30 Nisan'da PlayStation 5 için piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu kapsamda PlayStation versiyonuna ilişkin bir dizi özelliği de ele aldı.

Sea of Thieves PS5 sürümü nasıl olacak?

Sea of Thieves PS5 sürümü için en önemli özelliklerden biri; PlayStation ve Xbox arasında çapraz oyun ve ilerleme desteğinin dahil edilmesi olacak. Oyuncular, platformdan bağımsız olarak arkadaşlarına katılabilecek.

Ayrıca çapraz oynamayı devre dışı bırakma ve yalnızca gamepad'li rakiplerle sınırlama seçeneğine sahip olacak. Bu da PlayStation 5 sahiplerinin, bilgisayar ve mouse kullanan PC oyuncularla karşı karşıya gelmesini engelleyecek.

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Diğer platformlarda oyuna zaman ayırmış olan kullanıcılar; karakterler, kozmetikler ve oyun içi para birimi dahil olmak üzere ilerlemelerini PS5 sürümüyle senkronize edebilecek.

Öte yandan PS5'teki Sea of Thieves, konsolun donanım özelliklerinden yararlanarak 4K 60 FPS veya 1080p 120 FPS modları arasında seçim yapma imkanı sunacak. Oyun ayrıca DualSense'in dokunsal geri bildirimini ve uyarlanabilir tetikleyicilerini destekleyecek.

Çok oyunculu oynamak için PlayStation Plus aboneliği gerekecek, ancak hikaye modunu oynamak isteyenler Safer Seas modunun keyfini çıkarabilecek. Sea of Thieves PlayStation 5'te 999 TL ile satışa sunuldu ve ön siparişler açılmış durumda.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sea of Thieves xbox Oyun Teknoloji Güncel Haberler

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