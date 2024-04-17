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SDN Summit: En Yeni Teknolojilerin Sergileneceği Teknoloji Şöleni

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En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı.

En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Kaydınızı yaptırdınız mı? 27 – 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SDN Summit'te teknoloji severler için neler olacak?

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, düzenleyeceği SDN Summit etkinliği ile beraber en yeni teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak.

Neden SDN Summit?

SDN Summit, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getiriyor. Bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz.

İnovasyon ve ilham dolu iki gün boyunca, teknolojiye dair ne varsa SDN Summit'te olacak.

SDN Summit'te neler olacak?

Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotiv sektörünün oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit'e yer alacak.

Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.

Hepsiburada ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan SDN Summit'in Platin sponsorları ise Binance ve Mastercard.

Altın sponsorlar ise Continental, DESİ, DJI l Karacasulu, egaranti, Google, Global IT, HAVELSAN, Segway – Ninebot Türkiye, Ticimax, TikTok, Turan ve Zore.

Gümüş sponsorlarımız ise Carmekan, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, THEADX ve Monster Notebook olaak.

Oturum sponsoru Vestel, girişimcilik alanı sponsorlarımız ise İTÜ ARI Teknokent, Arz Portföy ve Kadem.

Ulaşım sponsorumuz ise BiTaksi ve GetirAraç.

SDN Summit'te pek çok farklı teknoloji firmasının en yeni ürünlerini deneyimleyecek alanlarla beraber, değerli konuşmacıları da dinleyebileceğiniz oturumlar olacak.

Hem kurumları, hem teknoloji şirketlerini, hem girişimcileri, hem yayıncıları hem de teknoloji severleri bir araya getirecek SDN Summit'e hepinizi bekliyoruz.

SDN Summit konuşmacıları kim olacak?

SDN Summit'te pek çok farklı marka, kurum ve mecranın yöneticileri konuşmacı olarak yer alıyor. Konuşmacıları alfabetik olarak sıraladık. İşte etkinliğimizdeki konuşmacılar;

A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü

Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü

Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director

Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO

Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü

Celal Toprak Gazeteci

Cenk Çiğdemli Ticimax CEO

Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü

Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak

Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu

Kaan Sancaklı BiTaksi CEO

Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner

Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO

Özcan Ayyıldız English Home CIO

Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO

Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri

Serhat Dolaz, Paycell CEO

Serkan Girgin Google Türkiye CMO

Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding

Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Adım adım SDN Summit kaydı

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe katılabilirsiniz;

Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.

İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.

Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.

Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.

SDN Summit nerede ve ne zaman olacak?

Etkinlik ile ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın!

SDN Summit web sitesine ulaşmak ve kayıt olmak için burayı tıklayın.

SDN Summit X (Twitter) hesabı için burayı tıklayın

SDN Summit Instagram hesabı için burayı tıklayın

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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