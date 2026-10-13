SBTÜ öğrencisi Esra Acar, One Idea University yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Acar, Anadolu Grubu tarafından düzenlenen One Idea University yarışmasında geliştirdiği "Modüler Taşıma Platformu" projesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 3 bin 50 fikrin yarıştığı programda finale yükselerek ikincilik ödülünü kazanan Acar, farklı üniversitelerden gelen projeler arasında önemli bir başarıya imza attı.

Öğrenci Esra Acar, SBTÜ'de Öğr. Gör. Göksel Öztürk tarafından yürütülen Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama dersi kapsamında edindiği bilgi ve becerileri, üretim süreçlerine yönelik yenilikçi bir mühendislik çözümüne dönüştürdü.

Fabrikalardaki üretim süreçlerinde farklı ihtiyaçlara uyarlanabilecek modüler bir üretim alanı oluşturmayı hedefleyen "Modüler Taşıma Platformu", esnek kullanım imkanı sunan ve farklı gereksinimlere göre şekillendirilebilen bir çözüm yaklaşımını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA