SBTÜ'lü öğrenciler, Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde birincilik elde etti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde Network kategorisinde birincilik elde etti. 600 öğrencinin katıldığı yarışmada üstün performans sergileyen ekip, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek.

SBTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın 21 farklı ülkesinden 600 öğrencinin katıldığı Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Network kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Yoğun bir çalışma temposuyla her gün 4 ila 6 saat süren disiplinli bir eğitim programı uygulayan ekip, üstün problem çözme becerileriyle dikkati çekti.

Ekipte yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Muhammad Usman, Enes İbrahim Doğan ve Sadık Can Güler'in başarısında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeshan Iqbal'in mentörlüğü önemli rol oynadı.

Öte yandan, SBTÜ'lü öğrenciler, haziran ayının ilk haftasında Çin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi, üniversitelerini ve Avrupa bölgesini temsil ederek, dünyanın 7 farklı bölgesinden gelen en iyi takımlarla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversite olarak bütün bölümlerimizde sektörel uygulamalara önem veriyoruz. Ağ laboratuvarı da uygulamalı eğitime dair yaptığımız yatırımlardan biridir. Emeklerimizin karşılığını bu şekilde almak bizler için son derece memnun edici. Öğrencilerimizi başarıları için tebrik ediyor, ülkemizi, üniversitemizi ve Avrupa bölgesini temsil edecekleri Çin'deki yarışmada başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Zeshan Iqbal ise başarılı ve çalışkan öğrencilere danışmanlık yapmaktan ötürü gurur duyduğunu belirterek, gelecek yıllarda bu yarışmalarda daha büyük öğrenci ekipleriyle yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan katliama gelmiş: 5 silah ve 7 şarjör
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?

Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında kimi destekleyeceksiniz?
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın