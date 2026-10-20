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SBTÜ'nün Görünmez Kalkan Projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı

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SBTÜ'nün Görünmez Kalkan Projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı
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SBTÜ'nün yürüttüğü Görünmez Kalkan Projesi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Proje, savunma ve havacılık sistemlerinde kullanılabilecek optik pencere teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor; hibrit film elektromanyetik girişimleri azaltarak elektronik bileşenleri koruyacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ), optik alanındaki uzmanlaşma çalışmalarına katkı sağlayacak ve savunma sanayisinde kritik bir teknolojinin yerlileştirilmesine yönelik yürüttüğü "Görünmez Kalkan Projesi" TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe'nin hazırladığı proje, savunma, havacılık, uzay ve elektro-optik sistemlerde kullanılabilecek yeni nesil bir optik pencere teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor.

Geliştirilecek hibrit film, bir yandan ışığın geçişine izin vererek optik sistemin görüntü almasını sağlarken, diğer yandan elektromanyetik girişimleri azaltarak sistemin elektronik bileşenlerini koruyacak şekilde tasarlanıyor.

Yürütücülüğünü Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe'nin yaptığı projede, SBTÜ'den Prof. Dr. Sabit Horoz, Doç. Dr. Yusuf Doğan, Arş. Gör. İlhan Erdoğan, Arş. Gör. Berker Çolak araştırmacı olarak yer alırken, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Zan ve İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Karaaslan da araştırmacı olarak katkı sağlıyor.

Kaynak: AA
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