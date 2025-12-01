Haberler

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası patladı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama sonrası olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

  • Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan bir cep telefonunun bataryası patladı.
  • Patlama sonucunda kimse yaralanmadı.
  • Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları'nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.

ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON DEHŞETİ YAŞATTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Teknoloji
