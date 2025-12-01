Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası patladı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlama sonrası olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları'nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Teknoloji