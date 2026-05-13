Sinop'ta öğrencilere siber farkındalık eğitimi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Türkaylar Ortaokulu öğrencilerine siber tehditler, veri koruma ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim düzenlendi. Eğitimde, siber suçların önlenmesi ve dijital zararların en aza indirilmesi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, öğrencilere yönelik "SİBERAY" farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri ile Türkaylar Ortaokulu 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik SİBERAY farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitim programında; siber tehditleri anlama, kişisel verilerin korunması, teknoloji bağımlılığı, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, zaman yönetimi ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ayrıca, dijital ortamda karşılaşılabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesine yönelik alınabilecek önlemler hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, çocukların dijital dünyada bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - SİNOP

