Şanlıurfalı gençlerin 'Pedalla Dönüşüm' projesi TEKNOFEST finalinde

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, bisiklet sürüp geri dönüşüm için atık toplayan kullanıcıların puan kazanmasını sağlayan "Pedalla Dönüşüm" uygulamasıyla TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

Matematik öğretmeni Özcan Kolyiğit danışmanlığında 3 öğrenci tarafından yaklaşık bir yıldır geliştirilen uygulamada, kullanıcıların bisiklet sürüşleri ile geri dönüşüme kazandırdıkları atıklar puanlamaya dahil ediliyor.

Kullanıcıların uygulama üzerinden oluşturdukları hesapla bisiklet sürüşlerini takip edebildiği sistemde biriktirilen puanların, otobüs bileti ve sinema bileti gibi çeşitli ödüllere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Spor ve geri dönüşümü aynı dijital platformda buluşturan proje, TEKNOFEST Güneydoğu'da finale yükseldi. Şanlıurfalı öğrenciler, geliştirdikleri uygulamayla yarışmada şampiyonluk hedefliyor.

"Hem sporu hem geri dönüşümü teşvik etmek istedik"

Proje danışmanı matematik öğretmeni Özcan Kolyiğit, AA muhabirine, uygulamayla insanların bisiklet kullanımına yönelmesini ve geri dönüşüme olan ilgisinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti.

Spor ve geri dönüşümün aynı platformda buluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Kolyiğit, "Normalde uygulamalar ya spor odaklı ya da sadece geri dönüşüme yönelik oluyor. Biz, 'Acaba ikisini birleştirebilir miyiz?' diye düşündük. Hem sporu hem de geri dönüşümü teşvik eden, insanların iki alanda da motive olmasını sağlayan bir uygulama geliştirmek istedik ve 'Pedalla Dönüşüm' uygulamasını hazırladık." dedi.

Öğrencilerin uygulama üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kolyiğit, TEKNOFEST Güneydoğu'da finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin öğrenciler açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Kolyiğit, "Normalde de proje hazırlıyorduk ancak TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenecek olması öğrencilerimizin daha fazla proje yapma motivasyonunu artırdı." diye konuştu.

"Birinciliği hedefliyoruz"

Proje ekibinde yer alan BİLSEM öğrencisi Sare Polat, uygulamayı geliştirirken hem spor hem de geri dönüşüm alanında farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Polat, "Bu uygulamada hem bisiklet sürüyorsun hem de bisiklet sürerken atık toplayarak puan kazanıyorsun. Bu puanlarla da otobüs bileti, sinema bileti gibi ödüller kazanabiliyorsun." dedi.

Daha önce TEKNOFEST'e katıldığını ancak finale kadar gelemediğini anlatan Polat, bu yıl projeleriyle finale yükselmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

İlk kez bir projeyle bu aşamaya kadar geldiklerini aktaran Polat, "Şu anda bu projeyle birinciliği hedefliyoruz. İnşallah birinci olup kupayı alacağız. Çok heyecanlıyız, çok da mutluyuz." diye konuştu.

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirten Polat, organizasyonun kentte yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

BİLSEM öğrencisi Sena Sabuncu da projeyi öğretmenleriyle yoğun bir çalışma sürecinin ardından hazırladıklarını ve yarışma gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA