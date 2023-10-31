Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, NFC QR Kodu ile Şehir İçi Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarında NFC QR kodu uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, IOS ve ANDROİD marketlerden indirilen programla dijital uygulama ile şehir içi ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanabilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için "NFC QR" kodu hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelişen ve büyüyen kentte, vatandaşlara dijital ortamlarda hizmet kolaylığı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında "NFC QR" kod uygulamasını başlattığı belirtildi.

Temassız kredi kart uygulamasının ardından dijital E-URFAKART ile toplu taşıma araçlarında "NFC QR" kod ile ödeme kolaylığı sağlandığı aktarılan açıklamada, IOS ve ANDROİD marketlerden indirilen programla vatandaşlar dijital uygulama ile şehir içi ulaşım araçlarını rahatlıkla kullanabileceği kaydedildi.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.