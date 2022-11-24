Samsung iki sevilen model için daha Android 13 güncellemesi yayınladı!

Android dünyasında gelişmeler devam ediyor. Samsung, Galaxy A72 ve Z Fold 2 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi veriyor.

Android 13 kararlı sürümüyle karşımıza çıkmaya başladı. Bu noktada dağıtıma hızla devam eden Samsung, amiral gemilerinin çoğunu yeni sürüme geçirirken an itibariyle tüm odağını orta segment ve geçmiş yıllarda çıkış yapmış amiral gemisi modellere çevirdi. Son olarak iki model daha Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı.

Galaxy A72 ve Z Fold 2 Android 13 tabanlı One UI 5.0 aldı

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü Galaxy S22, Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi amiral gemileri için yayınladıktan sonra Galaxy S21 FE, A52, A33 5G, A53 5G, A73 5G, M32 5G, M52 5G, A71 ve F62 gibi orta segment modellere de gönderdi. Güney Koreli üretici şimdi de Galaxy A72 ve Z Fold 2 modelleri için benzer bir karar aldı.

Galaxy A72 ve Z Fold 2 için gelen Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi sırasıyla A725FXXU4CVJB ve F916BXXU2IVK3 model numarasına sahip. Aynı zamanda Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Samsung katlanabilir ekranlı laptop konusunda oldukça ciddi!

Yeni sürüm, Galaxy A72 için ilk etapta Rusya'da Z Fold 2 için ise İngiltere'de yayında. İlerleyen dönemde diğer ülkelere de gönderilmesi kuvvetle muhtemel. Eğer söz konusu bölgelerde yaşıyorsanız, Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna basarak telefonunuzu Android 13'e yükseltebilirsiniz.

Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesini destekleyen Samsung modelleri:

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+ Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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