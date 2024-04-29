Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri Ortaya Çıktı

Yıllardır Samsung katlanabilir Android telefon piyasasında lider konumda ilerlerken, Xiaomi ve vivo gibi markalar tarafından üretilen modellerle artık kendini daha da geliştirmek zorunda. Her sene olduğu gibi bu sene de yeni model Z serisi telefonlarını duyurmaya hazırlanan Samsung, özellikle Galaxy Z Fold 6 için uzun bir mesai harcıyor gibi duruyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold 6 ortaya çıkan özellikleri…

Galaxy Z Fold 6, Temmuz ayında tanıtılacak

Samsung, Galaxy Z Fold 4 modelini Ağustos'un başında, Z Fold 5 modelini ise Temmuz ayının sonunda duyurdu. Beklentilere göre bu yıl teknoloji devi, katlanabilir Android telefonu Temmuz ayının ortalarında tanıtacak. Ortaya çıkan iddialar 10 Temmuz tarihini yani olimpiyatlardan iki hafta öncesini işaret ederken, henüz resmi bir açıklama yok.

En önemli sızıntılardan birisi de Z Fold serisinin iki versiyonda tanıtılacak olması. Raporlara göre Samsung, bu sene bir değişiklik yaparak bir normal bir de ucuz versiyonlu katlanabilir telefon tanıtacak. Galaxy Z Fold 6 Ultra modelindeki en büyük fark ise S24 Ultra'dan alınan 200 Megapiksel kamera olacak.

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Ayrıca Fold Ultra, 239 gram ağırlığı ve açık halde 5.6 mm, katlandığı zaman 12.1 mm ölçüleri ile Galaxy Z Fold 5 modelinden daha ince ve daha hafif olacak. Ultra'yı normal versiyondan ayıran bir diğer özellik de Galaxy S24 Ultra'da olduğu gibi Titanyum bir kasa ile tanıtılması.

Galaxy Z Fold 6'da önceki versiyonla aynı kamera özellikleri kullanılması beklenirken, diğer Galaxy modellerinde olduğu gibi pazara bağlı olarak Exynos ve Snapdragon işlemci seçenekleriyle tanıtılacak. 12GB bellek ve 256GB veya 512GB depolama seçeneklerine sahip olacağı sızdırılan cihaz, beklenenden daha uygun fiyatla gelecek.

6.3 inçlik dış ekranıyla 6.2 inçlik Galaxy Z Fold 5'ten daha büyük ekran sunacak Fold 6, 7.6 inçlik aynı iç ekrana sahip olacak. Önceki versiyon 1800 dolardan başlayan fiyat etiketiyle gelirken, Z Fold 6'nın 799 dolarlık bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

Peki ya siz Galaxy Z Fold 6 ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.