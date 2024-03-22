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Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

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Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici bu kapsamda yakın zamanda Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini piyasaya sürecek. Bugüne dek gelen sızıntıların ortak noktası katlanabilir telefonların seleflerinde olduğu gibi amiral gemisi özelliklerine sahip olacağını gösterirken, son gelen bir rapor Z Flip 6 modeliyle ilgili şaşırtan bir gelişmeyi gözler önüne seriyor. İşte Galaxy Z Flip 6 özellikleri ve çıkış tarihi!

Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Samsung, bugüne dek en güçlü Snapdragon işlemcilerle donattığı Z Flip serisinde bir değişikliğe gidecek. Bu kapsamda yaklaşan Z Flip 6'nın Snapdragon 8 Gen 3'ün Galaxy modelleri için modifiye edilmiş bir sürümünün aksine şirketin kendi üretimi Exynos bir yonga setinden güç alması söz konusu. Tabii, bunların bir söylentiden ibaret olduğunu ve markadan gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olduğunu belirtelim.

Bunun dışında geçmiş sızıntılara bakacak olursak; Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin selefine göre 0,5 inçlik bir artışla 3.9 inçlik bir kapak ekranla vitrine çıkacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra katlanabilir telefonda 6.7 inç boyutlarında ana ekranın mevcut olması bekleniyor. Söz konusu panellerin Gorilla Glass Armor teknolojisiyle korunacağını belirtelim.

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Kamera tarafında da bazı iyileştirmeler olması söz konusu. Buna göre akıllı telefonda 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak.

Galaxy Z Flip 6'da 12 GB'a kadar RAM mevcut olacak. 7 yıla kadar güncelleme desteği alacak telefonda 4000 mAh'lik bir batarya kullanılacak. Z Flip 5'in geçen sene temmuzda tanıtıldığını dikkate alırsak, yeni modelin de benzer tarihlerde kullanıcıların karşısına çıkması söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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