Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Fiyatı ve Özellikleri

Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung'un geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tanıttığı Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin fiyatı kısa süre önce duyuruldu. Orta segment teknik özellikleriyle ve şık tasarımıyla öne çıkan tabletin fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri!

Galaxy Tab S6 Lite (2024) fiyatı ve özellikleri

Samsung, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen yenilenen Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin fiyatını açıkladı. Buna göre tabletin Wi-Fi varyantının 64 GB depolamalı sürümü 349 £'dan (~ 441 $) başlıyor. Bu Bunun dışında 128 GB'lık modelin fiyatı 379 £'dan (~ 479 $) satılıyor. Şu anda her iki model de yalnızca şık Gri renkte mevcuttur.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinde 10,6 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. Ekran; WUXGA çözünürlük sunarken, sektör standartlarına göre normal sayılabilecek çerçevelerle ve S-Pen desteğine sahip olacak.

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Tabletin arka panelinde 8 Megapiksellik bir kamera ve önde ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte çift hoparlör ve Dolby Atmos desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Öte yandan işlemcisinin ismi açıklanmasa da önceki raporlara göre Exynos 1280'den güç alacağını söylemek mümkün.

Üründe 4 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri bizleri karşılıyor. Depolamada artırıma imkan veren microSD kart yuvası da cihazda bulunuyor. 14 saate kadar pil kullanımı sunduğu iddia edilen 7.040 mAh'lik bataryadan beslenen tablet kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi tabanlı OneUI 6.1 arayüzünü çalıştıracak. Son olarak Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin WiFi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.