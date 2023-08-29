Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Ekran Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un 2024 yılında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli firmanın yeni telefonlarının nasıl bir performans sunacağıyla ilgili akıllarda birçok soru işareti var ve bunlardan birisi de ekran demek mümkün. Bu bilinmezlik yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Kısa bir süre önce serinin üst düzey özelliklere sahip Galaxy S24 Ultra modelinin ekran özellikleri belli oldu.

Galaxy S24 Ultra ekran tarafında neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, yaklaşan Galaxy S24 Ultra modelinin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 3120 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 19: 5: 9 en boy oranı sunan 6,78 inç düz OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Rapordaki düz ekran detayı oldukça kritik, zira cihazın seleflerinde kavisli bir panel kullanıldı. Bu iddianın gerçek olması halinde ilgili değişikliğin kullanıcı cephesinde ne gibi tepkilere neden olacağını hep birlikte göreceğiz.

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Galaxy S24 Ultra'nın farklı pazarlara göre Exynos 2400 ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 gibi iki CPU varyantıyla geleceği söyleniyor. Qualcomm'un Samsung ile olan anlaşması sayesinde geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin "for Galaxy" şeklinde özel ve çok daha performanslı bir versiyonunun Galaxy S23 modellerinde kullandığını gördük.

Galaxy S24 serisinde kullanılacak Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin özellikleri ve performansı ortaya çıktı. 1×3.30 GHz Cortex X4, 3×3.15 GHz Cortex A720, 2×2.96 GHz Cortex A720 ve 2×2.27 GHz Cortex A520 şeklinde 8 çekirdekten oluşan yonga seti, grafik tarafında Adreno 750 GPU kullanıyor.

İşte Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen özellikleri:

ÖzellikS24 – S24 Plus – S24 Ultra Ekran 6,1 inç FHD+ 120 Hz – 6,8 inç FHD+ 120 Hz – 6,8 inç QHD+ 120 Hzİşlemci Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 (Üçünde de aynı)Bellek8 GB RAM – 8 GB RAM – 8 GB / 12 GB RAMDepolama128 GB / 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB – 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya 3900 mAh – 4700 mAh – 5000 mAhAna kamera50 MP – 50 MP – 200 MP

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