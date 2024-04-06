Samsung Galaxy S23 Serisi Dokunmatik Ekran Sorunu

Samsung Galaxy S23 serisi için resmi olarak yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinin ardından, birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. İddialara göre, dokunmatik ekran gerekli hızda tepki vermiyor, hatta ekrana birkaç kez tıklamak zorunda kalınıyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde ise, sorunun Samsung'un yaptığı son güncellemeyle bir ilgisinin olmadığı ve bir Google uygulamasından kaynaklandığı tespit edildi. Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu açıklanan bu durumun, yakın zamanda tam olarak çözülmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Dokunmatik ekran sorunu tartışma yarattı!

Samsung yönetimi yaşananla sorunla ilgili yaptığı son açıklamada, Google'ın da problemin farkında olduğunu ve çözmek için yoğun uğraşlar verdiğini belirtti. Kullanıcıları adeta çileden çıkaran dokunmatik sorununun, yakın zamanda halledileceği öngörülüyor. Marka ise şimdilik için geçici bir çözüm önerisinde bulundu.

Buna göre, kullanıcılardan Google uygulamasının tüm verilerini temizledikten sonra cihazı yeniden başlatmaları isteniyor. Bu işlemi yapabilmek için, telefonunuzun Ayarlar menüsünden Google uygulamasına giderek Verileri Temizle komutunu vermeniz gerekli.

Bunun ardından ise dokunmatik ekranın zaman içinde kendini yenileyerek daha isabetli çalışacağı söylenmekte. Ancak tam çözüm için resmi Google güncellemesini beklememiz gerekecek. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Samsung, 3 modele yeniden aylık güncelleme verecek

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yakın zamanda gerekli güncellemeyi yayınlayacak mı? Siz hiç Samsung bir akıllı telefon kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.