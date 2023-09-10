Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S23 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S23 FE'nin teknik özellikleri ve tasarımı TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Cihazın özellikleri arasında 6.3 inç FHD+ 120 Hz çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 50 MP ana kamera, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama bulunuyor. Ayrıca cihazın kutudan çıkar çıkmaz One UI 5.1 sürümünü çalıştıracağı belirtiliyor.

Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Samsung'un Galaxy S23 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Peki cihaz neler sunacak? İşte Samsung Galaxy S23 FE özellikleri ve tasarımı!

Galaxy S23 FE özellikleri ve tasarımı

Yaklaşan Galaxy S23 FE modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 6.3 inç FHD+ 120 Hz çözünürlük sunan Dynamic AMOLED 2X bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekranda 16 milyon renk veya 8 bit renk derinlik sunulacak. Cihaz, 158,0 x 76,5 x 8,2 mm boyutlarında ve yaklaşık 210 gram ağırlığında olacak.

Akıllı telefonun işlemci koltuğunda Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 oturacak. Bunun dışında OIS destekli 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto sensörle gelecek. Selfie kamerası ise 10 Megapiksel olacak.

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Modelde 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kullanılacak. Pil tarafında 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabilen 4.370 mAh'lik bir batarya kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz One UI 5.1 sürümünü çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yılın başlarında tanıtılan Galaxy S21 FE modelinin özellikleri şöyle;

Ekran6.4 inç FullHD Plus Dinamik AMOLED 2X Ekran, Süper Pürüzsüz 120Hz yenileme hızı, Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı, Yapay zeka tabanlı mavi ışık kontrolüyle Göz Koruma KalkanıGüvenlikOptik Parmak İziBoyutlar & Ağırlık74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177gKamera12MP Ultra Geniş Kamera – F2.2, FOV 123 inç 12MP Geniş Kamera – Dual Pixel AF, OIS, F1.8 8MP Telefoto Kamera – 30x Space Zoom, F2.4 32MP Selfie Kamerası – F2.2, FOV 81 inçİşlemci5nm, 64-bit Exynos 2100 Sekiz Çekirdekli İşlemciBellek256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 8 GB RAM 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAMPil4,500 mAhŞarj25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımıİşletim SistemiAndroid 12Ağ2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,4G 4×4 MIMO band,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G 4×4 MIMO band, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2ÖdemeNFC özellikli Samsung PaySensörlerİvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Cayro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık SensörüSuya DayanıklılıkIP68

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