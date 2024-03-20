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Samsung Galaxy Ring ile Yemek Entegrasyonu

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Samsung, MWC 2024'te Galaxy Ring'i ön gösterimle tanıttı ve bu akıllı yüzüğün özellikleri hakkında az bilgi verdi. Ancak, Kore kaynaklarına göre, Samsung Mobile eXperience bölümü (MX) ve Ev Aletleri departmanı, Samsung Food ile Galaxy Ring'i entegre etmek için çalışıyor. Bu entegrasyon, kullanıcılara yemek ve diyet önerileri sunacak.

Samsung Galaxy Ring, Samsung Food (yemek) entegrasyonu ile geliyor

Galaxy Ring, gün boyu aktivitelerinizi takip edecek ve yapay zeka görüşüne sahip akıllı bir Samsung buzdolabıyla bağlantılı olan Samsung Food, kalori tüketimi ve vücut kitle indeksi (VKİ) temelinde diyet önerileri sunacak.

Samsung fırının da bağlantılı olduğu bir gelecekte, cihaz otomatik olarak pişirme sıcaklığını ve zamanını ayarlayabilecek ve malzemeler Samsung e-Food merkezi aracılığıyla teslim edilebilecek. Şu anda, Samsung Food 104 ülke ve bölgede mevcut ve 2019'da gerçekleşen satın almadan önce en büyük tarif paylaşım sosyal ağı olan Whisk'in halefi.

Samsung, Galaxy Ring ile iddialı geliyor!

Samsung Food, Galaxy Ring'in Temmuz sonunda piyasaya sürülmesi durumunda yemek planları önermeye başlayabilir. Bu yenilikçi özellikler teoride mükemmel görünse de, çoğu ürün ve hizmet hala sadece Kore'de mevcut ve ev aletleri pahalı.

Ancak, bu yemek özelliğini piyasaya sürüldüğünde, diğer şirketlerin de bu trende atlaması ve etkisinin artması bekleniyor. Bu gelişmeler, teknoloji entegrasyonunun günlük yaşamımızda nasıl daha fazla yer bulacağını ve kişisel sağlık ve beslenme yönetiminde nasıl bir devrim yaratacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Ring'in sunduğu bu yeni diyet ve yemek planlama özellikleri, akıllı cihazların sağlık ve beslenme alanındaki potansiyelini ortaya koyuyor. Sizce, bu özellik günlük hayatta kullanışlı olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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