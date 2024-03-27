Samsung Galaxy Ring Akıllı Yüzük Batarya Widget'ında Göründü

Son yıllarda giyilebilir teknolojilerin giderek yaygınlaşması ile birlikte akıllı yüzükler de popülaritesini artırdı. Bu küçük cihazlar, parmakta rahatça taşınabiliyor ve akıllı telefon, tablet gibi diğer elektronik cihazlar ile eşleşerek veri aktarımı yapabiliyorlar.

Son senelerde akıllı yüzük satışlarında önemli bir artış yaşandı. Android cephesinin lideri olarak görülen Samsung da gözünü bu alana çevirdi. Akabinde marka, Galaxy Ring adlı akıllı yüzüğünü bu yılın başlarında ilk kez gösterdi. Bugün ise cihaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy Ring, batarya widget'ında!

Samsung, ocak ayında Galaxy S24 akıllı telefonlarını tanıttığı Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'e de yer verdi. Akabinde şirket, İspanya'nın Barselona şehrindeki MWC (Mobil Dünya Kongresi) fuarında dikkat çeken bir duyuru da yaptı. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise seri üretime girmesi beklenen Samsung Galaxy Ring için heyecan sürüyorken merakla beklenen cihaz, batarya widget'ında göründü.

Samsung akıllı telefon kullanıcıları, ana ekranlarına batarya widget'ı ekleyebiliyor ve bununla diğer Samsung cihazların batarya seviyelerini görebiliyorlar. Bu widget; Galaxy Watch, Galaxy Fit ve Galaxy Buds için kullanılabiliyor.

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Yakın zamanda yapılan bir güncellemeyle Galaxy Ring'in de desteklenen cihazlar listesine eklendiği keşfedildi. Bu, Samsung'un büyük lansman etkinliğine hazırlandığı ve önümüzde çok da uzun bir zaman kalmadığı anlamına geliyor.

Çok hafif olduğu iddia edilen Samsung Galaxy Ring'in Temmuz 2024'te gerçekleşmesi beklenen Unpacked etkinliğinde tüketicilerin karşısına çıkması, akabinde kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un akıllı yüzüğünden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.